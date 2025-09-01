Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag kam es gegen 22:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der L266 zwischen Urbach und Linkenbach.

Der Unfallverursacher befuhr die L266 mit einem weißen Transporter in Fahrtrichtung Urbach. Hierbei der Transporter zu weit nach links von seiner eigentlichen Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Polo. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Bereich der jeweiligen linken Außenspiegel.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu dem in Rede stehenden weißen Transporter, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



