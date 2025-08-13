Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 12.08.2025, kam es gegen 15:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der L255 zwischen Altwied und Datzeroth.

Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW die genannte Straße in Fahrtrichtung Datzeroth, als ihr im Kurvenbereich plötzlich ein Fahrzeug, teilweise auf ihrer Fahrspur, entgegenkam.

Es kam zur Berührung der jeweils linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





