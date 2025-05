Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Dierdorf OT Brückrachdorf (ots) - Am Vormittag des 01.05.2025 ereignete sich in Dierdorf OT Brückrachdorf, ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher nach aktuellem Ermittlungsstand, unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Ein PKW stieß dabei gegen eine auf der Selterser Straße befindliche Verkehrsinsel / Verkehrsverengung und beschädigte dabei selbige. Etwaige Zeugen die Angaben zum Fahrzeug, Fahrer oder Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzten.



