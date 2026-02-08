Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit rotem Fahrzeug



In Höhe des dortigen Kurvenbereichs musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihr fahrender, bislang unbekannter Fahrzeugführer übersah dies und kollidierte mit dem Fahrzeugheck der Geschädigten. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen. Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug soll es sich um einen roten PKW handeln.



Die Polizeiinspektion Straßenhaus nimmt Hinweise, insbesondere zu dem flüchtigen Fahrzeug unter der Rufnummer 02634 952-0 oder per E-Mail an die: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, entgegen.



