Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Wehbach

Im Bereich einer Fahrbahnverengung bog ein bislang unbekanntes Fahrzeug aus einer Parkplatzausfahrt auf die Straße ein. Um eine Kollision mit dem einfahrenden Fahrzeug zu verhindern, steuerte die 36-jährige ihren Skoda auf die Fahrbahnverengung, und überfuhr dabei den hohen Bordstein und eine dort befindliche Warnbake. An ihrem PKW und der Warnbake entstand erheblicher Sachschaden. Das bislang unbekannte Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und der fahrzeugführenden Person unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell