Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Industriegebiet Distelfeld

02.2025) auf Freitag (28.02.2025) zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht im Neuwieder Industriegebiet Distelfeld.



Zwischen dem Schnellrestaurant McDonald´s und Total-Tankstelle bog ein Pkw von der Rostocker Straße in die Rudolf-Diesel-Straße ein und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr der Pkw eine Mittelinsel, beschädigte dortiges

Verkehrszeichen total, sowie seinen eigenen Pkw nicht unerheblich im Frontbereich.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beschädigung wurde erst am Freitagmorgen durch Unbeteiligte der Polizei gemeldet. Bislang liegen keine konkreten Hinweise zu dem

Unfallfahrzeug vor. Anhand der am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteile müsste es sich jedoch um ein neues Modell eines grauen/silbernen PKW handeln. Das Fahrzeug weist

linksseitig im Frontbereich einen erheblichen Schaden auf. Die Polizeiinspektion Neuwied bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich entsprechend zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell