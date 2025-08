Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der L266

Am Abend des 03.08.2025 kam es, gegen 18:30 Uhr, auf der L266 zwischen Urbach und Linkenbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.



Der Verkehrsunfallverursacher befuhr die L266 in Fahrtrichtung Straßenhaus. Hierbei verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot und es kam zur Berührung der jeweiligen linken Außenspiegel, anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Aufgrund der aufgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Ford Focus handeln.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





