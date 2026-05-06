Dabei kam es zum Zusammenstoß von zwei PKW bei dem die Fahrzeugführer jeweils leicht verletzt wurden. Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzten. Telefonnummer 02634 9520
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56587 Straßenhaus
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Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall
Dabei kam es zum Zusammenstoß von zwei PKW bei dem die Fahrzeugführer jeweils leicht verletzt wurden. Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzten. Telefonnummer 02634 9520