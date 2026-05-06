Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Dabei kam es zum Zusammenstoß von zwei PKW bei dem die Fahrzeugführer jeweils leicht verletzt wurden. Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzten. Telefonnummer 02634 9520



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus





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