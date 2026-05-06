Meslbach
Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall
Symbolbild
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dpa

Am 06.05.2026 ereignete sich am Morgen ein Verkehrsunfall im Bereich Altwieder Straße und Weiherbergstraße.

Dabei kam es zum Zusammenstoß von zwei PKW bei dem die Fahrzeugführer jeweils leicht verletzt wurden. Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzten. Telefonnummer 02634 9520

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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