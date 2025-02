Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am 22.02.2025 kam es in Windhagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Transporter.



Die Motorradfahrerin befuhr, gegen 16:00 Uhr, die Hauptstraße in Fahrtrichtung Reinhard-Wirtgen-Straße, als ihr plötzlich im Kurvenbereich, ein weißer Transporter mit einer Ladefläche, teilweise auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Die Motorradfahrerin musste nach rechts ausweichen und kollidierte mit dem Bordstein. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Die Fahrzeugführerin blieb glücklicherweise unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Der entgegenkommende Transporter entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





