Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall und Beleidigung

Auf Höhe des Kreisverkehrs an der Einmündung zur L265 hielt der vorrausfahrende PKW plötzlich an, eine männliche Person stieg aus dem Fahrzeug und beleidigte den hinter ihn fahrenden Fahrzeugführer. Dieser setzte in Folge dessen mit seinem PKW zurück und touchierte den ebenfalls hinter ihm fahrenden PKW.

Anschließend entfernte sich der Aggressor in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





