Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit schwarzem Kleinwagen

Am 17.09.2025 kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Mittelstraße in Puderbach.

Die weibliche Fahrzeugführerin eines schwarzen Kleinwagens beabsichtigte in die Mittelstraße einzubiegen und touchierte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten PKW vor dem Anwesen Hausnummer 17.

Die Verkehrsunfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem schwarzen Kleinwagen, der Polizei Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de mitzuteilen.



