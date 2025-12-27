Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall im Gewerbegebiet

Am 27.12.2025 gegen 13:05 Uhr ereignete sich in der Königsberger Straße, Bereich Einmündung zur Bundesstraße 413 ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger.

Zum Unfallzeitpunkt seien an der Unfallstelle zahlreichen PKW und eventuell Fußgänger zugegen gewesen. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden daher gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 952 0 in Verbindung zu setzten.



