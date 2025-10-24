Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall - Hinweis auf grauen Kleinwagen

Der Geschädigte fuhr mit seinem PKW die K94 in Fahrtrichtung Glockscheid als ihm plötzlich ein grauer Kleinwagen auf seiner Fahrspur entgegenkam. Daraufhin musste der Geschädigte ausweichen und kollidierte mit der Schutzplanke.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu dem grauen Kleinwagen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
