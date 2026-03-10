Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf L255

Am 09.03.2026 ereignete sich gegen 20:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L255 zwischen Waldbreitbach und Rossbach/Wied.

Im Rahmen eines Überholvorgangs zwischen zwei PKW verunfallte einer der beteiligten PKW. Zeugen des Vorgangs werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzten. (Tel.: 02634 9520)



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus

Tel.. 02634 9520





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell