Im Rahmen eines Überholvorgangs zwischen zwei PKW verunfallte einer der beteiligten PKW. Zeugen des Vorgangs werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzten. (Tel.: 02634 9520)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.. 02634 9520
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf L255
