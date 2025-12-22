Bad Hönningen
Zeugenaufruf nach Unfallflucht
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 22.12.25 gegen 10:30 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer mit einem hellen PKW die B42 von Leubsdorf in Richtung Bad Hönningen.

In Höhe der ersten Ausfahrt nach Bad Hönningen kam der Fahrzeugführer von seiner Fahrspur nach links ab. Um eine Kollision zu vermeiden musste ein Fahrzeugführer des Gegenverkehrs ausweichen und stieß mit der Leitplanke zusammen. Der Unfallverursacher flüchte von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein

Telefon: 02644-9430


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter