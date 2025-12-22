Zeugenaufruf nach Unfallflucht

In Höhe der ersten Ausfahrt nach Bad Hönningen kam der Fahrzeugführer von seiner Fahrspur nach links ab. Um eine Kollision zu vermeiden musste ein Fahrzeugführer des Gegenverkehrs ausweichen und stieß mit der Leitplanke zusammen. Der Unfallverursacher flüchte von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430





