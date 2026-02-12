Dattenberg
Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf L254
Symbolbild

Symbolbild

dpa

Am 12.02.2026 gegen 22:10 Uhr befuhr der Geschädigte die L254 von Sankt Katharinen in Richtung Hausen.

Kurz vor der Kreuzung Wegestock wurde der Geschädigte durch einen blauen PKW, vermutlich der Marke Opel, überholt. Dieser stieß beim Wiedereinscheren mit dem PKW des Geschädigten zusammen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle und bog nach rechts auf die L256 in Richtung Linz ab. Der unfallflüchtige PKW weist eine Beschädigung an der hinteren, rechten Fahrzeugseite auf. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein

Telefon: 02644-9430


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren