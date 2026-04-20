Dieses wurde im Frontbereich beschädigt. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 zu melden.
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Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
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Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an einem Fahrzeug
Dieses wurde im Frontbereich beschädigt. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 zu melden.