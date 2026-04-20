Horhausen/WW
Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an einem Fahrzeug
Symbolbild

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dpa

Horhausen/WW. (ots) - Im Zeitraum vom 19.04.2026 bis zum 20.04.2026 kam es in Horhausen, in der Gartenstraße zu einer mutwilligen Beschädigung an einem geparkten Fahrzeug.

Dieses wurde im Frontbereich beschädigt. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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