Polizeidirektion Neuwied
Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikt
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

St. Katharinen (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr kam es in der Industriestraße in St. Katharinen zu einem Streit zwischen einem dortigen Imbisswagenbesitzer und einem Kunden.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde ein Körperverletzungsdelikt zum Nachteil des Kunden aufgenommen. Da sich im Umfeld des Tatortes mehrere Firmen befinden, werden potenzielle Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren