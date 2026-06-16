Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde ein Körperverletzungsdelikt zum Nachteil des Kunden aufgenommen. Da sich im Umfeld des Tatortes mehrere Firmen befinden, werden potenzielle Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.
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Polizeiinspektion Linz/Rhein
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Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikt
Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde ein Körperverletzungsdelikt zum Nachteil des Kunden aufgenommen. Da sich im Umfeld des Tatortes mehrere Firmen befinden, werden potenzielle Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.