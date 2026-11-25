Zwei Pritschenwagen überholten einen Lkw über die Gegenfahrspur, wobei das zweite Fahrzeug wegen entgegenkommenden Verkehrs derart knapp vor dem Lkw einscherte, dass sowohl der Lkw als auch der entgegenkommende Pkw ausweichen und massiv abbremsen mussten, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Der Pritschenwagen entfernte sich anschließend weiter in Richtung Urbach. Die Polizei Straßenhaus sucht Zeugen, die Hinweise auf den Pritschenwagen oder auf den verantwortlichen Fahrer geben können, insbesondere den Pkw-Fahrer, der durch das Überholmanöver zum Ausweichen gezwungen wurde.



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