Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung

Demnach soll ein 23-jähriger VW-Fahrer in einer Kurve im Bereich Euteneuen versucht haben, einen vor ihm fahrenden PKW zu überholt, obwohl Gegenverkehr herannahte. Der 23-jährige sowie die bislang unbekannte fahrzeugführende Person des entgegenkommenden Fahrzeugs mussten stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Nach dem missglückten Überholmanöver soll der der VW-Fahrer den anschließend weiter vorausfahrenden Fahrzeugführer mehrfach durch dichtes Auffahrten genötigt haben.



Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen, welche Angaben zur Fahrweise des VW-Fahrers machen können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Insbesondere aber wird dies bislang unbekannte Person, welche das entgegenkommende Fahrzeug führte, um Mithilfe gebeten.



Hinweise werden unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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