Horhausen/WW
Zeugenaufruf nach Entwendung von PKW
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Horhausen/WW. (ots) - Am Abend des 13.05.2026 gegen 23:30 Uhr kam es in der Rheinstraße in Horhausen zur Entwendung eines Fahrzeugs.

Im Bereich eines Parkplatzes einer dortigen Bank, wurde ein roter Hyundai mit Zulassung der Stadt Bonn, durch bislang unbekannte Täter entwendet. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 952 0 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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