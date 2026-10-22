Zeugenaufruf nach Brand zweier Altkleidercontainer

Durch den Brand wurden beide Container zerstört. Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnten weitere Schäden verhindert werden. Durch erste Ermittlungen vor Ort kann ein vorsätzliches Handeln, was zum Brand führte, nicht ausgeschlossen werden. Etwaige Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631 878 0 in Verbindung zu setzten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied

Reckstraße 6

56564 Neuwied



Telefon: 02631-878-0





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