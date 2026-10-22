Neuwied
Zeugenaufruf nach Brand zweier Altkleidercontainer
Symbolbild
dpa

Am Morgen des 22.10.2026 gegen 04:25 Uhr kam es zu einem Brand zweier Altkleidercontainer im Beverwijker Ring in Neuwied.

Durch den Brand wurden beide Container zerstört. Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnten weitere Schäden verhindert werden. Durch erste Ermittlungen vor Ort kann ein vorsätzliches Handeln, was zum Brand führte, nicht ausgeschlossen werden. Etwaige Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631 878 0 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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