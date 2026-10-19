Zeugenaufruf – Geschädigter nach Raubdelikt gesucht

Ein 20-jähriger Tatverdächtiger versuchte demnach, einem bislang unbekannten Mann unter Vorhalt eines gefährlichen Gegenstands dessen Tasche zu rauben. Als der Versuch scheiterte, flüchtete der 20-jährige in Richtung Ladestraße, wo er durch Kräfte des Ordnungsamts und der Polizei festgenommen werden konnte.



Der Geschädigte, ein älterer Mann mit Rollator, soll sich anschließend in den Kiosk begeben haben, konnte in der Folge dort aber nicht mehr angetroffen werden. Dieser wird dringend gebeten, sich mit der Polizei Betzdorf in Verbindung zu setzen. Ebenso werden Zeuginnen und Zeugen, welche ebenfalls Angaben zu dem Sachverhalt machen können, eingeladen, sich der Polizei zur Verfügung zu stellen.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



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Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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