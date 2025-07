Zeugenaufruf gefährliches Überholmanöver B42

Am 26.07.25 gegen 19:30 Uhr befuhr ein PKW-Fahrer die B42 von Unkel nach Linz.

Im Bereich der Einmündung nach Kasbach-Ohlenberg wurde er trotz des Gegenverkehrs und des dort geltenden Überholverbotes von einem grünen Audi überholt. Der PKW-Fahrer musste aufgrund dessen abbremsen und ausweichen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere der PKW-Fahrer des Gegenverkehrs, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell