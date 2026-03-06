Zeugenaufruf Einbruch

Neuwied (ots) -



Vom 05.02., 16:00 Uhr bis zum 06.02., 10:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Garage, eines Mehrparteienhauses in der Brunnenstraße im Stadtteil Irlich. Aus der Garage wurden in der Folge ein elektrischer Krankenfahrstuhl samt Zubehör und weitere Gegenstände entwendet. Vom 07.02., 22:00 Uhr bis zum 08.02., 10:00 Uhr gelangten nochmals Unbekannte in das gleiche Mehrparteienhaus in der Brunnenstraße. In der Folge versuchten die Täter mehrere Abstellräume im Keller gewaltsam zu öffnen. Weiterhin wurden im Eingangsbereich des Wohnobjekts Briefkästen aufgehebelt und Postsendungen entwendet.

Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



