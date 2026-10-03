Im Bereich einer dortigen Lokalität wurde ein geparkter PKW an zwei Stellen aufgebrochen und zwei sichtbar abgelegte Handtaschen samt Inhalt entwendet.
Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Neuwied unter der Telefonnummer 02631 878 0 in Verbindung zu setzten.
Die Polizei rät grundsätzlich dazu, niemals Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen, da ein Fahrzeug kein gesicherter Tresor ist.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6+56564 Neuwied
Telefon: 02631-878-0
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Zeugenaufruf: Diebstahl aus geparktem PKW in Oberbieber
Im Bereich einer dortigen Lokalität wurde ein geparkter PKW an zwei Stellen aufgebrochen und zwei sichtbar abgelegte Handtaschen samt Inhalt entwendet.