Neuwied
Zeugenaufruf: Diebstahl aus geparktem PKW in Oberbieber
Symbolbild

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dpa

Am 03.10.2026 im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:40 Uhr kam es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem geparkten PKW, auf einem Parkplatz in der Straße "Zum Aubachtal".

Im Bereich einer dortigen Lokalität wurde ein geparkter PKW an zwei Stellen aufgebrochen und zwei sichtbar abgelegte Handtaschen samt Inhalt entwendet.
Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Neuwied unter der Telefonnummer 02631 878 0 in Verbindung zu setzten.

Die Polizei rät grundsätzlich dazu, niemals Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen, da ein Fahrzeug kein gesicherter Tresor ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6+56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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