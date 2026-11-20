Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Buchenhang" und beabsichtigte, nach rechts in den "Wolfsweg" abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision mit einem schwarzen Roller, der mit zwei Personen besetzt gewesen ist. Das Kleinkraftrad soll zum Unfallzeitpunkt ohne jegliche Beleuchtung geführt worden sein. Die beiden Personen auf dem Roller kamen daraufhin zu Fall. Eine Person flüchtete anschließend mit dem beschädigten Roller in Richtung Schneiderstraße, die zweite Person rannte zu Fuß davon. Der Fahrer soll einen weißen und der Sozius einen grau-silbernen Helm getragen haben.

Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Kleinkraftrad oder den unfallbeteiligten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Betzdorf

POK Ramón Ruthardt



Telefon: 02741/926-145

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de





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