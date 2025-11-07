Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Als er mittags wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass es nun an der Stoßstange hinten links beschädigt war (geschätzte Schadenshöhe: 1000 Euro). Der Unfallverursacher hatte sich aber allem Anschein nach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, da er den Zusammenstoß hätte bemerken müssen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise (Polizeiwache Wissen, Tel.: 02742 935-0, Email: pwwissen.wache@polizei.rlp.de).



