Zeugen gesucht

Am Montag, den 23.02.2026, zwischen 11:38 und 14:56 Uhr, kam es in der Friedrichstraße in Neuwied zu einem Verkehrsunfall, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.





Der PKW, ein schwarzer Mercedes, des Geschädigten wurde nicht unerheblich im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer: 02631 878-0 (oder per E-Mail pineuwied@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion in Neuwied zu melden."



