Der PKW, ein schwarzer Mercedes, des Geschädigten wurde nicht unerheblich im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer: 02631 878-0 (oder per E-Mail pineuwied@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion in Neuwied zu melden."
Zeugen gesucht