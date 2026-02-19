Zeugen gesucht: Überholen trotz Verbot mit Gefährdung des Gegenverkehrs

Der PKW überholte in Fahrtrichtung Alsdorf trotz Gegenverkehr den LKW und scherte knapp vor dem Begegnungsverkehr wieder ein. Hierzu musste er nochmals beschleunigen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.
Gesucht werden Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer des, dem BMW entgegenkommenden, gefährdeten PKW.
Der Vorfall wurde von einem auf dem Weg zum Dienst befindlichen Polizeibeamten beobachtet und eine Ordnungsdwidrigkeitenanzeige vorgelegt. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Betzdorf
Telefon: 02741-9260
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
