08.2025) gegen 03:30h ein geparktes Fahrzeug in der Hellerstraße Höhe Rathaus durch einen massiven Gegenstand an der Motorhaube beschädigt wurde. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Betzdorf darum, dass sich etwaige Zeugen bei hiesiger Dienststelle melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizei Betzdorf
Telefon: 02741 - 9260
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Zeugen gesucht - Sachbeschädigung an PKW
08.2025) gegen 03:30h ein geparktes Fahrzeug in der Hellerstraße Höhe Rathaus durch einen massiven Gegenstand an der Motorhaube beschädigt wurde. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Betzdorf darum, dass sich etwaige Zeugen bei hiesiger Dienststelle melden.