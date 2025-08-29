Zeugen gesucht - Sachbeschädigung an PKW

Der Polizei wurde am heutigen Tag gemeldet, dass in der letzten Nacht (29.

08.2025) gegen 03:30h ein geparktes Fahrzeug in der Hellerstraße Höhe Rathaus durch einen massiven Gegenstand an der Motorhaube beschädigt wurde. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Betzdorf darum, dass sich etwaige Zeugen bei hiesiger Dienststelle melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizei Betzdorf



Telefon: 02741 - 9260





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell