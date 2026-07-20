Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung an Fahrzeug

Am Sonntag, dem 19.07.2026, im Tatzeitraum von circa 17:00 - 23:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz unter der Brücke an der Gontermannstraße in 57518 Betzdorf (Sieg) zu einer Sachbeschädigung an einem weißen PKW.

Dieser wurde durch eine bislang Unbekannte Täterschaft an allen Fahrzeugseiten zerkratzt sowie zum Teil auch anderweitig beschädigt.



Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet diejenigen Personen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt tätigen oder etwaige andere Hinweise geben können, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 - 926 - 0





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