Dieser wurde durch eine bislang Unbekannte Täterschaft an allen Fahrzeugseiten zerkratzt sowie zum Teil auch anderweitig beschädigt.
Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet diejenigen Personen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt tätigen oder etwaige andere Hinweise geben können, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
Telefon: 02741 - 926 - 0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung an Fahrzeug
Dieser wurde durch eine bislang Unbekannte Täterschaft an allen Fahrzeugseiten zerkratzt sowie zum Teil auch anderweitig beschädigt.