Zeugen gesucht nach Körperverletzungsdelikt vom 25.09.2026

der Decizer Straße ereignet haben soll.



Ein 19-jähriger Geschädigter hielt sich zur Tatzeit zunächst am Busbahnhof (Konrad-Adenauer-Platz) auf. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr plötzlich ein mit mehreren Personen besetzter Audi vor. Einer der Insassen soll ausgestiegen und auf den Geschädigten zugestürmt sein, um diesen zu beleidigen und zu bedrohen. Hierbei soll er auch versucht haben ein gefährliches Werkzeug in Richtung des Geschädigte einzusetzen.



Der 19-Jährige flüchtete daraufhin in Richtung Fußgängerzone, und versuchte sich dabei mit allen Mitteln zu verteidigen. Der Tatverdächtige soll ihn dabei weiter verfolgt haben. Als der Tatverdächtige und seine Mitfahrer die alarmierte Polizei bemerkten, flüchteten sie mit dem Pkw aus dem Tatortbereich.



Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug mit seinen Insassen angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wurde ein 23-jähriger Tatverdächtiger identifiziert.



Aufgrund der Tageszeit ist davon auszugehen, dass weitere Personen den Vorfall ganz oder teilweise beobachtet haben. Da hinsichtlich des genauen Tatablaufs noch offene Fragen bestehen, bittet die Polizei insbesondere bislang nicht bekannte Zeuginnen und Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Zur Einordnung: Am Tattag fand in der Betzdorfer Innenstadt eine durch die Polizei begleitete Demonstration mit Aufzug Fahrradfahrender statt. Diese begann gegen 16 Uhr in der nahegelegenen Bahnhofstraße. Auch wenn das Versammlungsgeschehen mit dem hier angefragten Sachverhalt in keiner Verbindung steht, könnte dessen Erwähnung bei der zeitlichen Einordnung helfen, weshalb dies hier erfolgt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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