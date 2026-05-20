Rheinbrohl
Zeugen gesucht! Diebstahl von Baumaterial

Symbolbild

dpa

In dem Zeitraum vom 21.04.2026 und dem 19.05.2026 wurden durch bislang unbekannte Täter aus einem Rohbau in der Hilgersstraße in Rheinbrohl mehrere Paletten mit Fliesen, Spezialkleber und div.

Werkzeuge entwendet. Vermutlich nutzen die Täter zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeuge.
Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein, Polizeiinspektion Linz / Rhein

Telefon: 02644-943-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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