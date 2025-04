Zeugen eines Verkehrsunfall in Neuwied gesucht

Am Samstag, 05.04.2025, 12:38 Uhr, ereignete sich am Kreisverkehr Dierdorfer Straße / Sohler Weg ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines weißen Audi Q5 und eines schwarzen Tesla Model 3. Der Tesla soll dabei bereits den Kreisverkehr befahren haben, als der Audi in den Kreisverkehr einfuhr und dabei mit dem Tesla zusammenstieß.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied via Telefon 02631-870 oder per email pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



