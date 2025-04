Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung in Heimbach-Weis gesucht

Am 19.04.2025 gegen 16:00 Uhr kam es in Heimbach-Weis, Am Königsgericht, zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch den Fahrer eines weißen Mercedes.

Auf Höhe des Edeka Parkplatzes bog der Mercedes in die Straße Am Königsgericht ein, ohne die Vorfahrt des bevorrechtigen Fahrzeugs zu gewähren. Hierbei soll es sich um ein Leichtkraftrad, besetzt mit zwei Personen, gehandelt haben. Anschließend wurde der Mercedes mehrere Runden mit quietschenden Reifen durch den Kreisverkehr geführt, ehe die Fahrt in Richtung Block fortgesetzt wurde.



Zeugen oder weitere Geschädigte des Vorgangs, insbesondere die Personen, welche das genannte Leichtkraftrad führten, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden.



