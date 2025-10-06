Zahlreiche Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot

Dabei fielen am Abend des 03.10. zehn und am frühen Morgen des 05.10. vier Verkehrsteilnehmer beim unzulässigen Befahren gesperrter Straßen auf. Gegen alle Verkehrsteilnehmenden wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Die Polizei Betzdorf wird auch weiterhin im Umfeld der Großbaustelle präsent sein, und Fehlverhalten konsequent ahnden. Es wird eindringlich empfohlen, die offiziell eingerichtete Umleitung über Niederfischbach/Freudenberg zu nutzen, und die ohnehin stark belasteten Anwohnerstraßen zu meiden. In jedem Fall müssen angeordnete Durchfahrtsverbote unbedingt beachtet werden. Nicht zuletzt auch die Regelgeldbuße von 50 Euro lässt sich damit leicht einsparen.



