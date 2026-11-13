Wohnungseinbruchdiebstahl

Am 12.10.2026 kam es in der Zeit zwischen 10 und 23 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Straße "Ober Beckers Garten" in Dierdorf.





Während der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen, indem sie ein Fenster einschlugen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten deliktstypisch nach Wertgegenständen.



Nach bisherigen Erkenntnissen entkamen die Täter mit Beute im unteren dreistelligen Bereich.



Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



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Marquardt, PHK

Telefon: 02634/952-0

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