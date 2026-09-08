Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten deliktstypisch.
Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
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Wohnungseinbruchdiebstahl in Oberlahr
Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten deliktstypisch.