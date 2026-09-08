Oberlahr
Wohnungseinbruchdiebstahl in Oberlahr
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen hebelten bislang unbekannte Täter in Abwesenheit der Bewohner die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten auf diesem Weg in das Wohnungsinnere.

Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten deliktstypisch.
Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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