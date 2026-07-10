Bad Hönningen
Wohnungsbrand fordert ein Todesopfer
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

In den frühen Morgenstunden des 10.07.2026 kam es in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bischof-Stradmann-Straße in Bad Hönningen zu einem tragischen Wohnungsbrand.

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Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden gegen 03:14 Uhr über den Brandausbruch informiert. Nach ersten Erkenntnissen sollte sich zu diesem Zeitpunkt noch eine Person in einer Wohnung im Haus befinden.
Beim Eintreffen an der Örtlichkeit drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern einer Wohnung im Obergeschoss.
Eine 63 jährige Bewohnerin konnte durch die Kräfte der Feuerwehr aus der Brandwohnung gerettet und in ein Neuwieder Krankenhaus verbracht werden. Dort erlag sie jedoch wenig später ihren Verletzungen.
Zwei weitere Hausbewohner wurden vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser eingeliefert.
Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden.
Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1
53545 Linz am Rhein
Tel.: 02644/943-0
E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de


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