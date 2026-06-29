Wohnmobil nach Unfallflucht gesucht

Zur Unfallzeit kam ihm dabei ein Wohnmobil entgegen, mit welchem es zur Kollision der jeweiligen Außenspiegel kam. Die Person am Steuer des Wohnmobils setze ihre Fahrt jedoch unbeirrt fort, obwohl zumindest an dem Fahrzeug des Geschädigten Sachschaden entstanden war.



Zu dem Wohnmobil liegen keine weiteren Hinweise vor. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell