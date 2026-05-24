Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Beide Beteiligten stießen frontal gegeneinander. Durch den Zusammenstoß wurde der 27-Jährige leicht und die 59-Jährige mutmaßlich schwer verletzt. Beide Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst betreut.



Am Samstagmittag, 23.05.2026, wurde der Polizei Neuwied ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten E-Scooter-Fahrer im Bereich Neuwied Niederbieber gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 45-jährige Neuwieder ohne Fremdbeteiligung zu Fall gekommen und auf den Kopf gestürzt sein dürfte. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Manipulation des E-Scooters sowie auf eine Beeinflussung des Fahrers durch Betäubungsmittel. Trotz schwerer Kopfverletzung zeigte sich der Mann höchst unkooperativ und wehrte sich nicht nur gegen die polizeilichen Folgemaßnahmen, sondern auch gegen die Behandlung durch den Rettungsdienst. Ihm wurde letztlich eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.



Am Samstagabend, 23.05.2026, kam es in der Andernacher Straße in Neuwied zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw. Der 27-jährige Motorradfahrer beabsichtigte, den Fahrstreifen zu wechseln, und kollidierte dabei mit dem Pkw, wodurch er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Er wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus verbracht.



In der Nacht von Samstag, 23.05.2026, auf Sonntag, 24.05.2026, kam es auf der B42 im Bereich Berggärtenstraße Neuwied zu einem Auffahrunfall auf der linken Fahrspur. Durch die Geschwindigkeit des auffahrenden Pkw kamen beide beteiligten Fahrzeuge ins Schleudern. Insgesamt wurden drei Fahrzeuginsassen verletzt. Beide beteiligten Pkw wurden abgeschleppt.



Verkehrsüberwachung



Am Freitagnachmittag, 22.05.2026, wurde ein 21-jähriger Neuwieder auf seinem E-Scooter kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer aktuell durch Betäubungsmittel beeinflusst sein dürfte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



Am Freitagnachmittag, 22.05.2026, wurde ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer im Bereich der Bahnhofstraße Neuwied kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung des Fahrers durch Alkohol und Betäubungsmittel fest. Dem Mann aus Neuwied wurde eine Blutprobe entnommen.



Am Samstagnachmittag, 23.05.2026, wurde ein 34-jähriger Mann in der Neuwieder Innenstadt auf seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer aktuell unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen dürfte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



Am Samstagabend, 23.05.2026, stellten Beamte der Polizei Neuwied drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem 41-jährigen Fahrer eines Pkw fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Pkw-Schlüssel sichergestellt.



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56564 Neuwied



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