Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots) -



Neuwied.



Verkehrsunfälle



Am Freitagnachmittag, 17.04.2026, kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Rheinbrücke Neuwied in Fahrtrichtung Weißenthurm. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte ein Pkw-Fahrer, von der Beschleunigungsspur auf den rechten Fahrstreifen der B256 zu wechseln. Dabei übersah er einen 31-jährigen Motorradfahrer, der infolge des Zusammenstoßes stürzte und sich leicht verletzte. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.



In der Nacht von Samstag, 18.04.2026, auf Sonntag, 19.04.2026, kam es auf der B256 kurz vor der Anschlussstelle Rengsdorf Süd zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis geriet mit ihrem Pkw gegen die Mittelleitplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine erhebliche Beeinflussung der Fahrerin durch Alkohol. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein vorläufig entzogen. Sie muss sich nun einem Strafverfahren stellen.



Straftaten



Am Samstagmorgen, 18.04.2026, erschien ein 74-jähriger Neuwieder persönlich bei hiesiger Dienststelle, um Strafanzeige wegen eines bereits am Vortag erfolgten Betruges zu erstatten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Anzeigenerstatter auf die Betrugsmasche des Falschen Bankmitarbeiters hereingefallen war und in einem mehrstündigen Telefonat Zugangsdaten zu seinem Online-Banking an den Anrufer herausgegeben hatte. Dieser hatte sich als Mitarbeiter der Bank ausgegeben und ein derartiges Bedrohungsszenario aufgebaut, dass der Geschädigte sich zur Herausgabe seiner Daten verleiten ließ. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei weist darauf hin, dass weder die Mitarbeiter einer Bank noch die Polizei oder andere Behörden am Telefon nach sensiblen Daten wie Passwörtern, PIN-Nummern oder sonstigen Zugangsdaten fragen.



Verkehrsüberwachung



Am Samstagnachmittag, 18.04.2026, wurde ein 21-jähriger Neuwieder in seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer aktuell unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen dürfte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.



Am Freitagvormittag, 17.04.2026, ergaben sich im Rahmen der Kontrolle eines 44-jährigen Mannes aus dem Landkreis Mayen-Koblenz Hinweise darauf, dass dieser zuvor unter erheblichem Alkoholeinfluss einen E-Scooter geführt hatte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.



Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Neuwied am Freitagnachmittag, 17.04.2026, ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung des Pkw-Fahrers durch Alkohol und Betäubungsmittel. Dem 32-jährigen Neuwieder wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Die Pkw-Schlüssel wurden sichergestellt. Der Mann muss sich nun einem entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.



Sonstiges



Am Freitagnachmittag, 17.04.2026, wurde der Polizeiinspektion Neuwied durch einen ehrlichen Finder ein im Stadtpark Neuwied aufgefundenes Handy übergeben. Der Eigentümer konnte in der Folge ermittelt und das Handy an ihn zurückgegeben werden.



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56564 Neuwied



Telefon: 02631 8780

E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de





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