Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr zunächst den Bereich der Fußgängerzone (Langendorfer Straße) und fuhr sodann über den Zebrastreifen in Richtung Andernacher Straße, ohne von seinem E-Scooter abzusteigen. Auf dem Fußgängerüberweg wurde er durch einen Pkw frontal erfasst und stürzte sodann über die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Pkw zu Boden. Der 17-jährige Neuwieder wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.



Straftaten



Am Samstagnachmittag, 07.02.2026, trat ein 38-jähriger Neuwieder scheinbar grund- und wahllos auf einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw ein. Die Tat wurde durch eine unbeteiligte Zeugin beobachtet, die den Mann im Anschluss so lange verfolgte, bis die Polizeibeamten vor Ort waren. Der Täter ist der Polizei Neuwied aus zahlreichen vergangenen Einsätzen bereits bekannt.



Verkehrsüberwachung



Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Neuwied am Freitagnachmittag, 06.02.2026, ergaben sich Hinweise auf eine erhebliche Beeinflussung des Pkw-Fahrers durch Alkohol. Dem 40-jährigen Neuwieder wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Die Fahrerlaubnis wurde vorläufig entzogen und der Pkw-Schlüssel sichergestellt. Der Mann muss sich nun einem entsprechenden Strafverfahren stellen.



Am Samstagabend, 07.02.2026, wurde ein 44-jähriger Mann in der Neuwieder Innenstadt auf seinem Roller einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer aktuell unter dem Einfluss von Alkohol und auch Betäubungsmittel stehen dürfte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.



Am Samstagabend, 07.02.2026, wurde ein E-Scooter-Fahrer im Bereich der Andernacher Straße Neuwied kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung des Fahrers durch Alkohol und Betäubungsmittel fest. Dem 32-jährigen Neuwieder wurde eine Blutprobe entnommen.



Am späten Samstagabend, 07.02.2026, wurde ein 28-jähriger Neuwieder auf seinem E-Scooter kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer aktuell durch Betäubungsmittel beeinflusst sein dürfte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



