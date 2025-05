Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

Nach umgehender Erwirkung eines entsprechenden Durchsuchungsbeschlusses wurde die Wohnung des 28-jährigen Neuwieders durchsucht. Dabei wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich nun einem entsprechenden Strafverfahren stellen.



Am Freitagabend, 02.05.2025, kam es im Neuwieder Innenstadtbereich zunächst zu mehreren Beleidigungen und Körperverletzungen durch einen 38-jährigen Neuwieder. Da der Beschuldigte auch im weiteren Verlauf des Abends mit aggressivem Verhalten, u.a. durch das Werfen mit Gegenständen auf Personen und Fahrzeuge, auffiel, musste er schließlich in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.



Durch eine aufmerksame Anwohnerin wurde der Polizei Neuwied am frühen Samstagmorgen, 03.05.2025, gegen 02:00 Uhr eine verdächtige Person in einem Hinterhof gemeldet. Die sofort entsandte Streife konnte den 35-jährigen Neuwieder im angrenzenden Gebäude antreffen und kontrollieren. Eine Überprüfung der von ihm mitgeführten Sachen führte neben der Sicherstellung einer unterschlagenen Kreditkarte und einer geringen Menge Betäubungsmittel auch zur Feststellung eines als gestohlen gemeldeten Fahrrads.



Am Samstagmittag, 03.05.2025, wurde der Polizei Neuwied durch die Mitarbeiterin eines Neuwieder Kiosks ein betrunkener Mann gemeldet, der die Mitarbeiter beleidige, den Kiosk durch Bespucken der Einrichtung verunreinige und durch sein distanzloses Verhalten die Kunden belästige. Der 67-Jährige aus dem Bereich Wuppertal konnte im Kiosk angetroffen und kontrolliert werden. Da er dem ausgesprochenen Platzverweis wiederholt nicht nachkam, musste er letztlich in Gewahrsam genommen werden. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen Beleidigung und Hausfriedensbruchs stellen.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell