Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Unter den Unfällen gab es einen Unfall mit einer leichtverletzten Person.

Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW die abschüssige Landesstraße 257 in Richtung Bad Hönningen.

Die Fahrerin verlor aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte im Kurvenbereich in den Gegenverkehr.

Es kam zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden PKW.

Die Fahrerin erlitt durch den Unfall eine leichte Verletzung, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge sind durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entsorgt worden.



Zudem ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht mit Zeugenhinweisen auf den Unfallverursacher.

In Unkel kam es auf der Landesstraße 253 im Einmündungsbereich nach Schweifeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine PKW Fahrerin einem entgegenkommenden PKW ausweichen musste und mit ihrem Fahrzeug in den angrenzenden Graben rutschte.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen PKW Golf 7 Variant, mit NR-Kennzeichen handeln.

Das Fahrzeug wurde von einer männlichen Person geführt.



Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.



