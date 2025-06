Wissen – Verkehrsunfall mit schwer verletztem Sozius eines Motorrades in Hövels

rlp.de



An Fronleichnam, 19.06.2025, um 16:10 Uhr ereignete sich in Hövels ein Verkehrsunfall, bei dem der Sozius eines Motorrades schwere Verletzungen erlitt. Der 29 Jahre alte Fahrer einer Kawasaki fuhr auf der B 62 in Hövels in Richtung Betzdorf. Vor dem Ortsausgang beschleunigte der Fahrer so stark, dass das Vorderrad von der Fahrbahn abhob. Sein 18 Jahre alter Sozius, der außer einem Sturzhelm keine Schutzbeleidung trug, stürzte nach hinten vom Krad auf die Straße. Mehrere hinzukommende Verkehrsteilnehmer leistete ihm erste Hilfe, bis ein Rettungswagen und der Notarzt vor Ort waren. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen



Telefon: 02742-9350



pwwissen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell