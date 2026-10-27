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Wissen – Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kuhtreiber bei Birken-Honigsessen
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Armin Weigel/dpa

Am Dienstagnachmittag, 27.10.2026, um 16:45 Uhr ereignete sich zwischen der Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Birken-Honigsessen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwere Verletzungen erlitt.

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Von einer an der K 71 gelegenen Weide entwich eine Herde Kühe. Der Tierhalter war mit der Unterstützung von Helfern dabei, die Tiere über die Straße auf ihre Weide zurück zu treiben. Dabei wurden ein 83 Jahre alter Helfer sowie eine Kuh von einem Pkw Skoda Yeti erfasst, der aus Richtung Stockshöhe kam.
Der Helfer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 78 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde der nicht mehr fahrbereite Pkw zur Ermittlung der Unfallursache sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Telefon: 02742-9350
pwwissen@polizei.rlp.de


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