Wissen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugensuche

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 04.07.2025, zwischen 13 und 18 Uhr. Ein noch unbekanntes Fahrzeug beschädigte auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in Wissen einen geparkten schwarzen Ford Transporter.

Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell