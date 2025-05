Wissen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in zwei Fällen - Zeugensuche

Die Polizei in Wissen sucht Zeugen zu zwei Verkehrsunfällen in Wissen, bei denen sich die Verursacher von der Unfallstelle entfernten, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.



Im ersten Fall wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag, 23./ 24.05.2025, ein auf dem Parkdeck des Regio-Bahnhofes abgestellter schwarzer Pkw Audi A 6 Avant links vorne beschädigt.

Im zweiten Fall fuhr auf dem Parkplatz des Rewe Petz in der Nisterstraße ein unbekannter Pkw beim Ausparken gegen das Heck eines geparkten schwarzen Pkw Skoda Octavia.

Wer Hinweise auf die Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen



Telefon: 02742-9350



pwwissen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell